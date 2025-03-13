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Дроны "Восток" ограничивают логистику ВСУ на южнодонецком направлении

Дроны "Восток" ограничивают логистику ВСУ на южнодонецком направлении

Операторы дронов из группировки войск "Восток" успешно ограничили логистику ВСУ на южнодонецком направлении, воздействуя на скопления сил противника в районах Вольного Поля, Богатыря и Разлива Донецкой Народной Республики.

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