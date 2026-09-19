Слюсарь: в Ростовской области за ночь уничтожили около 10 беспилотников

Около десяти украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены в ночь на 19 сентября в Ростове-на-Дону, а также в Миллеровском и Азовском районах Ростовской области.
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