После начала вторжения украинских войск в Курскую область России, террористическое государство Украина пытается при помощи информационно-психологических операций в Сети и медийном пространстве натравить власти РФ на военных и околовоенных блогеров-соотечественников.
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