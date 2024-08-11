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Несекретные материалы

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Марков: Украина специально натравливает власти РФ на российских блогеров

Марков: Украина специально натравливает власти РФ на российских блогеров

После начала вторжения украинских войск в Курскую область России, террористическое государство Украина пытается при помощи информационно-психологических операций в Сети и медийном пространстве натравить власти РФ на военных и околовоенных блогеров-соотечественников.

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