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Макрон попросил фон дер Ляйен ослабить стандарты ЕС на топливо

Макрон попросил фон дер Ляйен ослабить стандарты ЕС на топливо

www.globallookpress.com/Michtof/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой временно ослабить стандарты ЕС на топливо для снижения цен.

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