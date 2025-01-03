Советский Союз после Великой Отечественной войны не добил бандеровцев, и теперь русские вынуждены воевать с гитлеровским союзником и главарём ОУН Степаном Бандерой в лице современной Украины, спустя 65 лет после его смерти.
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