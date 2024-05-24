🇾🇪🇺🇸 Напряженная обстановка сохраняется и в Красноморском регионе, где за последние два дня активностью отметились как коалиция, так и бойцы йеменского движения «Ансаралла».
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🇾🇪🇺🇸 Напряженная обстановка сохраняется и в Красноморском регионе, где за последние два дня активностью отметились как коалиция, так и бойцы йеменского движения «Ансаралла».
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