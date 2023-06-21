«Лишь бы не нас»: Кедми рассказал о страхе Запада перед Россией из-за контрнаступления ВСУ

Военно-политический эксперт Яков Кедми в программе «Большая игра» рассказал о страхе Запада перед Россией из-за контрнаступления ВСУ.
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