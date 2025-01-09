Правила оформления телефонных номеров для мигрантов станут строже

В этом году для иностранных граждан усложнится покупка российских сим-карт. Как пишет «Парламентская газета», новый закон обязывает их приобретать только лично в салонах связи, с предъявлением паспорта, СНИЛС, учетной записи на «Госуслугах» и сдачей биометрии.