Правила оформления телефонных номеров для мигрантов станут строже

В этом году для иностранных граждан усложнится покупка российских сим-карт. Как пишет «Парламентская газета», новый закон обязывает их приобретать только лично в салонах связи, с предъявлением паспорта, СНИЛС, учетной записи на «Госуслугах» и сдачей биометрии.
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