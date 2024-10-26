Право бесплатного пользования - неизученное ограниченное вещное право?

А что, если в раннем советском законодательстве есть неописанные ранее правовые конструкции? Да еще такие, которые до сих пор живут?Один из актов Московского городского суда позволяет задуматься о том, не было ли в раннем советском праве ограниченного вещного права, которое ранее не рассматривалось в литературе.