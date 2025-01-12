Стартует плей-офф НФЛ: кто готов помешать «Чифс» выиграть третий Супербоул подряд?

Плей-офф НФЛ стартует этой ночью с раунда уайлд-кард – чего ждать от матчей и кто сможет помешать «Чифс» забрать третий Супербоул подряд? Результат в регулярке: 11-6, 7-й посев в НФК С кем играют в первом матче: в гостях с «Филадельфией» Когда в последний раз выигрывали Супербоул: 2010 Цель на плей-офф: поймать кураж Самая молодая команда НФЛ.