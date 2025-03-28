Керенский: что требовал Брежнев от бывшего главы Временного правительства в 1968 году

Да и Керенский России не враг был.Красные,белые,да все они россичне.Врят ли Керенский пропил бы Прибалтику и Финляндию!

Traveller

"Едик", голубчик, а в Вашей шумерской школе плохо таки русский язык преподавали. Я всё-таки надеюсь, что вИ точно успели походить в укрошколку ещё при Советской власти. Столько ашыпкав в нескольких словах!!! Или это от чуЙств, мол, "так Ульянова ненавижу, что аж кушать не могу" (с)?