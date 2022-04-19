Экс-судья Николаев считает, что Казарцев должен был назначить пенальти в ворота «Локо» в матче с «Сочи» за фол Бека-Бека

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев оценил судейство в матче РПЛ «Сочи» – «Локомотив» (2:2). Рефери Василий Казарцев не назначил 11-метровый после фола хавбека железнодорожников Алексиса Бека-Бека на Матео Кассьерре после ВАР.