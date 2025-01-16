Наследие разума: кем стали трое детей Стивена Хокинга

Стивен Хокинг — британский физик-теоретик, широко известный популяризатор науки и астрофизик. Он основал направление квантовой космологии, внес вклад в изучение черных дыр и одним из первых открыто заговорил о Большом взрыве.
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