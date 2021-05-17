Главнокомандующий ВМФ России поздравил балтийцев с Днем Балтийского флота

Главнокомандующий ВМФ России поздравил балтийцев с Днем Балтийского флота

В своем поздравлении адмирал Николай Евменов отметил, что Балтийский флот остается важнейшим инструментом обеспечения безопасности России на западном направлении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх