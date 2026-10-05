Разрыв в два-три раза: почему ремонт по ОСАГО становится невыгодным для автосервисов

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире Авторадио объяснил, почему сметы на ремонт по ОСАГО все чаще не совпадают с фактическими затратами владельцев машин.
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