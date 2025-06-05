ТАСС: Смирнов растратил деньги на возведение двух опорников для погранслужбы РФ

Один из эпизодов уголовного дела о растрате бюджетных средств, возбужденного в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, связан с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы.
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