Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в партии гороха весом 150 кг из Гватемалы

19.05.2021 05:36. Агентство "Москва". Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило цветочный трипс в партии гороха, поступившей из Гватемалы.