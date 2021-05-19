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Россельхознадзор в Подмосковье выявил цветочный трипс в партии гороха весом 150 кг из Гватемалы

19.05.2021 05:36. Агентство "Москва". Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило цветочный трипс в партии гороха, поступившей из Гватемалы.

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