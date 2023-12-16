Ранее неизвестный свинцовый слой обнаружен в «Ночном дозоре» Рембрандта

Европейские ученые исследовали картину «Ночной дозор» Рембрандта при помощи рентгеновского нанотомографа и специализированного микроскопа и обнаружили внутри этого полотна ранее неизвестную прослойку из соединений свинца, которые, вероятно, использовались художником для защиты холста от влаги.
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