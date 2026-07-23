Сальвадорский арбитр Иван Бартон прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 поставил под сомнение готовность рефери работать на таком уровне.
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