Звезда сериала "Не родись красивой" какое-то время жила на две страны. Перебравшись в США, она иногда посещала родину, чтобы поработать или увидеть родственников.
"Вымарали без сожаления": оскорбившая россиян дочь Машкова осталась без работы
Комментарии
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Геннадий Давыдофф
Чуб остриги и закутайся в свиную шкуру.
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12 час.
ВФ
Валерий Фисенко
Как воспитал,такое и получилось
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12 час.
Vien Kh
Машков не воспитывал дочь. С женой он развёлся давно, она ещё маленькой была и долгое время они не общались. И стали общаться, когда она уже практически стала взрослой. А воспитанием занималась мать, тоже актриса. К слову сказать, Мария довольно бездарная, в отличии от отца и даже матери. Голос у неё неприятный, видимо кастинги не проходит по этой причине. Евгения Брик перед смертью сама посоветовала Машкову на свою роль в фильме, где Мария и сыграла, небольшой эпизод. Всё, на что и хватило способности.
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5 час.
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