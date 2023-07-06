"Вымарали без сожаления": оскорбившая россиян дочь Машкова осталась без работы

Vien Kh

Машков не воспитывал дочь. С женой он развёлся давно, она ещё маленькой была и долгое время они не общались. И стали общаться, когда она уже практически стала взрослой. А воспитанием занималась мать, тоже актриса. К слову сказать, Мария довольно бездарная, в отличии от отца и даже матери. Голос у неё неприятный, видимо кастинги не проходит по этой причине. Евгения Брик перед смертью сама посоветовала Машкову на свою роль в фильме, где Мария и сыграла, небольшой эпизод. Всё, на что и хватило способности.