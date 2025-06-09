Врач Тарасова посоветовала есть не больше двух чашек клубники в день

Средняя суточная норма клубники для взрослых составляет 1,5–2 чашки, или 300–400 граммов. Об этом сообщила доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, врач Ольга Тарасова в разговоре с сайтом «Газета.