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Депутат Журова о недопуске России на ЧМ-2027: «Надо идти в суд, ФХР нужно найти правильные аргументы и давить на них. В ИИХФ есть большое европейское лобби»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение Международной федерации хоккея ( ИИХФ ) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года.

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