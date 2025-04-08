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Царьград

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Лавинная опасность на перевале в Бурятии: предупреждение продлено до 9 апреля

Лавинная опасность на перевале в Бурятии: предупреждение продлено до 9 апреля

Перевал Даван-Гоуджекит в Бурятии остается под угрозой лавин до 9 апреля. Региональное управление МЧС России предупреждает об опасности, основываясь на данных Бурятского гидрометцентра, и рекомендует воздержаться от походов в горы.

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