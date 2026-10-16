Украине надо было подумать о последствиях атак на нефтеперерабатывающие заводы и дата-центры. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме-съезде общественной организации «Деловая Россия», передает РИА Новости.
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