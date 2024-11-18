Фермеры заблокировали шоссе под Парижем из-за соглашения ЕС с МЕРКОСУР

Фермеры заблокировали часть ведущих к Парижу шоссе в знак протеста против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР, которое может быть подписано на открывающемся в понедельник саммите G20, передает РИА Новости.
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