Калина отметила 20-летие!

18 ноября 20 лет со старта серийной сборки отметила вазовская Lada Kalina. Дата была выбрана не случайно: 11-й месяц и 18-е число перекликались с заводским индексом седана, ставшим базовом в семействе, – ВАЗ-1118.
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