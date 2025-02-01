Ночной пожар в карельском селе: огонь уничтожил постройку

Огонь уничтожил здание в Прионежском районе, но обошлось без жертв В ночь на 31 января в селе Заозерье Прионежского района Карелии вспыхнул пожар, о котором сообщили представители пожарной службы Соломенного.
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