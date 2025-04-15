Из лета в зиму. Как заморозки на Алтае могут сократить урожай ранних ягод и фруктов

Резкое похолодание "шокирует" растения, у многих из которых уже появились первые листочки После рекордно жаркой для апреля погоды, когда столбики термометров поднимались до +30°C, в Алтайский край снова заглянет зима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии