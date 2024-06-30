Невролог Евдокимов перечислил продукты, необходимые для улучшения работы мозга

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Остеопат-невролог Александр Евдокимов заявил, что для улучшения работы головного мозга следует добавить в рацион омега-3, витамины группы В, жирные кислоты и фолиевую кислоту.
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