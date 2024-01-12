Власти рассказали, как накажут проблемных тюменских перевозчиков

Власти могут оштрафовать тюменских перевозчиков, которые не выполняют условия контракта. Об этом во время прямой линии заявил глава городского департамента транспорта Евгений Сорокин, эфир транслировался в соцсети «ВКонтакте».
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