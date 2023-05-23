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«Спасибо России, что её забрала»: Поляк Корейба высказался об украинке Соколовской

«Спасибо России, что её забрала»: Поляк Корейба высказался об украинке Соколовской

Политолог из Польши Якуб Корейба в программе «Время покажет» с иронией высказался об украинке Янине Соколовской, выступающую на российском ТВ.

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