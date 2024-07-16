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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В контракте Кендрика Нанна истекла возможность использования опции отъезда в НБА

В контракте защитника (28 лет, 188 см) истекла возможность использования опции отъезда в НБА. Соглашение американца с «Пао» рассчитано до 2026 года.

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