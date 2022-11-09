РЕН ТВ

195 198 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Жук
    Словения - там тоже славяне. Такая чудесная и мирная страна. Откуда там взялись желающие повоевать? Грустно.Кадыров рассказал...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Таких заведений море. Довольно странно, что выдвинуто обвинение.Фигурантов "барно...
  • лина любимцева
    ХЕРСОН больше НЕ РОССИЯ. Зачем позорились и проводили референдум?!!!!Шойгу приказал пр...

Bloomberg заявил о скупке Россией золота из-за недоверия к США

Bloomberg заявил о скупке Россией золота из-за недоверия к США

Global Look Press/Christian Ohde/face to face Стремление США к сохранению валютного господства вынуждает Россию и Китай наращивать запасы золота, что напоминает подготовку к "зомби-апокалипсису", считает колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх