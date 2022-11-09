Bloomberg заявил о скупке Россией золота из-за недоверия к США

Global Look Press/Christian Ohde/face to face Стремление США к сохранению валютного господства вынуждает Россию и Китай наращивать запасы золота, что напоминает подготовку к "зомби-апокалипсису", считает колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
Global Look Press/Christian Ohde/face to face Стремление США к сохранению валютного господства вынуждает Россию и Китай наращивать запасы золота, что напоминает подготовку к "зомби-апокалипсису", считает колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.
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