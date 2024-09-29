Осенний призыв – 2024: когда начинается, кого призовут и как накажут уклонистов

Осенью служить в армию пойдут несколько десятков тысяч новобранцев по всей стране. «ФедералПресс» рассказывает, когда начинается и заканчивается призыв, кого призовут и не призовут на срочку, какие новации ввели в части повесток и какое наказание ждет уклонистов.