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Будущие члены Зала славы сфотографировались в фирменных пиджаках

Будущие члены Зала славы сфотографировались в фирменных пиджаках

В субботу в Спрингфилде состоится торжественная церемония включения класса-2023 в Зал славы баскетбола.

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