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14.12.24==Все это было зря. Рожин назвал план ВСУ по захвату Курска провалом Киева

14.12.24==Все это было зря. Рожин назвал план ВСУ по захвату Курска провалом Киева

Украина   Россия   Донбасс   ДНР   ВСУ   СВО  Действия ВСУ в попытке перевести боестолкновения из зоны СВО в Курскую область только позволили российским военным с неимоверным темпом продвигаться и освобождать территории исторических регионов Донбасса и Новороссии.

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