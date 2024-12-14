Украина Россия Донбасс ДНР ВСУ СВО Действия ВСУ в попытке перевести боестолкновения из зоны СВО в Курскую область только позволили российским военным с неимоверным темпом продвигаться и освобождать территории исторических регионов Донбасса и Новороссии.
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