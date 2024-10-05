У актеров Марии Луговой и Сергея Лавыгина родился сын Андрей. Об этом стало известно из соцсетей. Мария Луговая выложила в личном блоге фотографию новорожденного ребенка, на кадре видна только руку мальчика.
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