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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов с 22 голами делит с Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ. Кирилл сделал дубль в матче с «Вегасом», став 2-й звездой

Кирилл Капризов с 22 голами делит с Леоном Драйзайтлем лидерство в гонке снайперов НХЛ. Форвард «Миннесоты» сделал дубль в матче с «Вегасом» (2:3) и был признан второй звездой.

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