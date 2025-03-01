Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Царьград Скандал Зеленского. Две загадочные дамы. Кто смеялся, а кто плакал Фото: Ilya Moskovets/Globallookpress Трамп вышвырнул Зеленского из Белого дома после перебранки перед журналистами в Овальном кабинете.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Цитата: &quot;Зеленский его постоянно перебивал, пытался говорить о том, что якобы Украина способна победить, дайте оружие, дайте гарантии безопасности и так далее.&quot; Если Украина способна победить на поле боя, зачем ей какая - то гарантия безопасности? Или 3.14здит (лукавит) просроченный?
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13 час.
ИК
Ирина Карманова
Теперь очередь Европы показать Зеле задницу. А это случится,очень уж они боятся США...
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9 час.
Резидент 007
Здесь правильно сообщили, что он забыл по графику взбодриться. По-моему результат переговоров очень плачевен для Украины.
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8 час.
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