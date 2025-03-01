Зеленский в Белом доме оскорбил вице-президента США Вэнса. Украинские СМИ распространяют видео, на котором лидер киевской хунты во время речи чиновника говорит «сука».

Георгий Корнев

Цитата: "Зеленский его постоянно перебивал, пытался говорить о том, что якобы Украина способна победить, дайте оружие, дайте гарантии безопасности и так далее." Если Украина способна победить на поле боя, зачем ей какая - то гарантия безопасности? Или 3.14здит (лукавит) просроченный?