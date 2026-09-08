Вера МЕЛЬНИК Просроченный украинский президент подписал очередной план подготовки к зиме, хотя о том, что к зиме следует начинать готовиться ещё весной, не раз говорили многочисленные украинские эксперты.
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