Чистая экономия: ученые выяснили, сколько туалетной бумаги нужно использовать за раз

У каждого из нас свои привычки, и это касается всего, в том числе использования туалетной бумаги. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько ее необходимо расходовать за один раз, чтобы и остаться чистым, и не истратить слишком много? Специалисты по защите окружающей среды, которые стараются любыми способами сократить употребление бумаги на планете, рассказали, как сделать, чтобы рулон не кончался дольше.