Следователи решили допросить охрану дома после подрыва генерала Российской армии

Следователи приступили к допросу охранников жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, где жил генерал Российской армии Игорь Кириллов, у подъезда которого неизвестные привели в действие взрывное устройство.
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