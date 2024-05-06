Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Опять прусакам аншлюс делать.Глава МИД Австрии...
  • Даяна
    Выслать из России всем её семейным кланом.Хорошие новости н...
  • Павел Овсянников
    Пусть едут к своим осламХорошие новости н...

Древнерусская демократия: как работало новгородское вече?

Древнерусская демократия: как работало новгородское вече?

Западные страны привыкли считать Россию «недемократическим государством». Но на самом деле зачатки «власти народа» можно увидеть ещё в новгородской Руси, где действовало вече – собрание для принятия важных государственных решений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх