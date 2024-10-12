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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну: «Как только вернусь из сборной, хочу вновь начать забивать за «МЮ». Я тоже несу за это ответственность, я результативный полузащитник» 

В 7 матчах сезона АПЛ на счету капитана манкунианцев 1 голевая передача. «Что касается выступлений за клуб, то как только вернусь [из сборной], хочу прибавить в игре и вновь начать забивать.

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