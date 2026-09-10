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Царьград

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Свердловский Роспотребнадзор проверил 1168 детских лагерей

Свердловский Роспотребнадзор проверил 1168 детских лагерей

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвело итоги контроля за организациями, задействованными в летней оздоровительной кампании.

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