В ЦАХАЛ заявили об указании правительства Израиля не атаковать Бейрут

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa Израильская армия (ЦАХАЛ) не атаковала объекты шиитского движения "Хезболла" в ливанской столице Бейруте на протяжении уже трех дней по указанию политического руководства еврейского государства.
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