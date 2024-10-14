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В ЦАХАЛ заявили об указании правительства Израиля не атаковать Бейрут

В ЦАХАЛ заявили об указании правительства Израиля не атаковать Бейрут

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa Израильская армия (ЦАХАЛ) не атаковала объекты шиитского движения "Хезболла" в ливанской столице Бейруте на протяжении уже трех дней по указанию политического руководства еврейского государства.

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