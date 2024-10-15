В Северянине в рамках реконструкции бывшей промышленной зоны появится пешеходный бульвар

В Северянине начнется масштабный процесс территориального развития. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о планах строительства пешеходного бульвара на площади 0,6 га.
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