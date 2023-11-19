Разводы в Казахстане – что изменилось?

С 1 сентября в Казахстане изменены правила развода семейных пар, имеющих несовершеннолетних детей. Отныне вопросы, связанные с расторжением брака, такие как определение места жительства детей, назначение размера алиментов, а также раздел имущества супругов, переданы одному ведомству – ювенальному суду.