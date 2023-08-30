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Министерство информации о трансляциях ММА в Казахстане: «Необходимым сократить время для показа смешанных единоборств на государственных каналах»

Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан выступило с разъяснениями относительно ситуации с показом телетрансляций турниров ММА в стране: «Стало известно, что данное заявление волнует общественность, представителей бизнеса и стороны, имеющие отношение к медиа отрасли.

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