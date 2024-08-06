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Царьград

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В Перми снесли 11 незаконных объектов

В Перми снесли 11 незаконных объектов

Все сносы были совершены в июле.Только за июль власти Перми снесли 11 незаконно размещенных торговых объектов.

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